В Подмосковье нашли изувеченный труп жителя Башкирии

Posted 8 июля 2020, 12:41
Published 8 июля 2020, 12:41
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Мужчину заметили лежащим на земле в Подмосковье сотрудники ГИБДД. Изначально, что с ним произошло, было непонятно, однако, когда к нему подошли и дотронулись, оказалось, что он мертв. Информацию об этом происшествии сообщили в газете «Комсомольская правда – Москва».
Сообщается, что на его теле были множественные следы, которые указывают на насильственную смерть. Мужчина лежал на спине, в его груди обнаружили огнестрельное ранение, на запястье нашли наручники, на месте происшествия также находились две гильзы.
Полицейским удалось выяснить личность погибшего. Им оказался 42-летний Алексей В. родом из Башкирии. В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Следователи считают, что его пытали, а потом застрелили из-за его предпринимательской деятельности.