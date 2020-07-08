В Подмосковье нашли изувеченный труп жителя Башкирии

Мужчину заметили лежащим на земле в Подмосковье сотрудники ГИБДД. Изначально, что с ним произошло, было непонятно, однако, когда к нему подошли и дотронулись, оказалось, что он мертв. Информацию об этом происшествии сообщили в газете «Комсомольская правда – Москва».