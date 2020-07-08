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Posted 8 июля 2020, 12:41

Published 8 июля 2020, 12:41

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Подмосковье нашли изувеченный труп жителя Башкирии

В Подмосковье нашли изувеченный труп жителя Башкирии

8 июля 2020, 12:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тело уроженца республики нашли совершенно случайно столичные полицейские.

Мужчину заметили лежащим на земле в Подмосковье сотрудники ГИБДД. Изначально, что с ним произошло, было непонятно, однако, когда к нему подошли и дотронулись, оказалось, что он мертв. Информацию об этом происшествии сообщили в газете «Комсомольская правда – Москва».

Сообщается, что на его теле были множественные следы, которые указывают на насильственную смерть. Мужчина лежал на спине, в его груди обнаружили огнестрельное ранение, на запястье нашли наручники, на месте происшествия также находились две гильзы.

Полицейским удалось выяснить личность погибшего. Им оказался 42-летний Алексей В. родом из Башкирии. В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Следователи считают, что его пытали, а потом застрелили из-за его предпринимательской деятельности.

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