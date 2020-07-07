Житель Башкирии утопил знакомого в Худолазе и пошел веселиться

В тот день, отмечается в сообщении пресс-службы, приятели распивали алкоголь на берегу реки. Между подсудимым и его будущей жертвой возник конфликт, в результате осужденный схватил своего оппонента и поволок к реке, где окунал голову жертвы в воду, пока тот не захлебнулся. После содеянного мужчина вернулся на берег и сказал, что его знакомый уплыл.