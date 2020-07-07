Житель Башкирии утопил знакомого в Худолазе и пошел веселиться

Posted 7 июля 2020, 09:05
Published 7 июля 2020, 09:05
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В сообщении сказано, что приговор вынесли в Сибайском городском суде. Установлено, что оно произошло в августе 2015 года на берегу реки Худолаз.
В тот день, отмечается в сообщении пресс-службы, приятели распивали алкоголь на берегу реки. Между подсудимым и его будущей жертвой возник конфликт, в результате осужденный схватил своего оппонента и поволок к реке, где окунал голову жертвы в воду, пока тот не захлебнулся. После содеянного мужчина вернулся на берег и сказал, что его знакомый уплыл.
В 2019 году подсудимый сначала явился с повинной, а потом попытался отказаться от своих слов снова. Суд все же признал мужчину виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, его приговорили к 13 годам лишения свободы.