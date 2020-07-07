В квартире журналистки Таисии Бекбулатовой проходит обыск

Posted 7 июля 2020, 12:10
Published 7 июля 2020, 12:10
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В квартире журналистки проходят обыски передает «Медиазона» со ссылкой на главу правозащитной органиации «Агора» Павла Чикова.
По данным «Медиазоны» обыск может быть связан с тем, что Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым.
Также вчера стало известно о том, что на издателя «Медиазоны» Петра Верзилова было заведено уголовное дело за неуведомление о двойном гражданстве и наличии у него канадского паспорта.