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Posted 7 июля 2020, 12:10

Published 7 июля 2020, 12:10

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В квартире журналистки Таисии Бекбулатовой проходит обыск

7 июля 2020, 12:10
Фото: Коммерсант
По некоторым данным она была близко знакома с задержанным утром Иваном Сафроновым

В квартире журналистки проходят обыски передает «Медиазона» со ссылкой на главу правозащитной органиации «Агора» Павла Чикова.

По данным «Медиазоны» обыск может быть связан с тем, что Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым.

Также вчера стало известно о том, что на издателя «Медиазоны» Петра Верзилова было заведено уголовное дело за неуведомление о двойном гражданстве и наличии у него канадского паспорта.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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