В Башкирии жителям вернули более миллиарда рублей за отопление

О результатах проверки в отношении «БашРТС» сообщил председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору в Башкирии Ильдар Шафиков. Он доложил, что проверялись проведенные компанией корректировки в отношении платы за отопление. В результате жителям республики вернули неправильно уплаченные деньги. Причем средства были возвращены даже до окончания проверки.