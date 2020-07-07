В Башкирии жителям вернули более миллиарда рублей за отопление

Posted 7 июля 2020, 07:52
Published 7 июля 2020, 07:52
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
О результатах проверки в отношении «БашРТС» сообщил председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору в Башкирии Ильдар Шафиков. Он доложил, что проверялись проведенные компанией корректировки в отношении платы за отопление. В результате жителям республики вернули неправильно уплаченные деньги. Причем средства были возвращены даже до окончания проверки.
Всего в регионе удалось вернуть более миллиарда рублей за неправомерные начисления в 2019 году. Сейчас «БашРТС» вернула 25 млн рублей жильцам ещё 315 домов .
Поясняется, что избыточные начисления за отопление происходят из-за противоречий в жилищном законодательстве и несогласованности между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
Ситуацию намерены исправить при помощи Республиканской коммунальной компании, которая, по словам Бориса Беляева, будет заниматься функциями по передаче и анализу данных приборов учета в многоквартирных домах.
Напомним, что ранее на совещании также обсудили дату открытия набережной Белой и обсудили благоустройство сквера вокруг фонтана «Танцующие журавли» около Городского дворца культуры.