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Posted 7 июля 2020, 07:52

Published 7 июля 2020, 07:52

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии жителям вернули более миллиарда рублей за отопление

В Башкирии жителям вернули более миллиарда рублей за отопление

7 июля 2020, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Информацию об этом сообщили Радию Хабирову на совещании по развитию общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства.

О результатах проверки в отношении «БашРТС» сообщил председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору в Башкирии Ильдар Шафиков. Он доложил, что проверялись проведенные компанией корректировки в отношении платы за отопление. В результате жителям республики вернули неправильно уплаченные деньги. Причем средства были возвращены даже до окончания проверки.

Всего в регионе удалось вернуть более миллиарда рублей за неправомерные начисления в 2019 году. Сейчас «БашРТС» вернула 25 млн рублей жильцам ещё 315 домов .

Поясняется, что избыточные начисления за отопление происходят из-за противоречий в жилищном законодательстве и несогласованности между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Ситуацию намерены исправить при помощи Республиканской коммунальной компании, которая, по словам Бориса Беляева, будет заниматься функциями по передаче и анализу данных приборов учета в многоквартирных домах.

Напомним, что ранее на совещании также обсудили дату открытия набережной Белой и обсудили благоустройство сквера вокруг фонтана «Танцующие журавли» около Городского дворца культуры.

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#Общество#Новости#Отопление
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