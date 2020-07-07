Архитектор из Уфы написала книгу про панельные районы Германии, посвятив ее Сипайлово

— В 2015 году я принимала участие в разработке стратегии пространственного развития Уфы, — рассказывает Мария. — Во время этой работы мы с коллегами поняли, что застроенные территории российского города с точки зрения существующей управленческой практики делятся на два основных типа: те, которые интересны для нового строительства, и те — на которых значительных объемов новой застройки не предвидится. К последнему типу, как правило, относятся панельные микрорайоны на окраинах российских городов. Они остаются без внимания городских властей и девелоперов. А иные субъекты развития в наших городах будто отсутствуют. <…> В поисках ответа на вопрос, как лучше работать с районами массовой жилой застройки, я оказалась в Германии. В этой стране есть примеры массовой модернизации панельной застройки, сноса и нового строительства в данных районах, реализованные за последние 30 лет.