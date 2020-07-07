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Posted 7 июля 2020, 05:58

Published 7 июля 2020, 05:58

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Архитектор из Уфы написала книгу про панельные районы Германии, посвятив ее Сипайлово

Архитектор из Уфы написала книгу про панельные районы Германии, посвятив ее Сипайлово

7 июля 2020, 05:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Книга выложена в открытый доступ для всех желающих.

Книга городского планировщика и экономиста строительства Марии Мельниковой «Не просто панельки. Немецкий опыт работы с районами массовой жилой застройки» стал итогом ее проекта «Ревитализация и реновация панельных районов: кейсы Восточной Германии», который был поддержан стипендиальной программой федерального канцлера Фонда Александра фон Гумбольдта. Книга доступна для бесплатного скачивания и чтения.

— В 2015 году я принимала участие в разработке стратегии пространственного развития Уфы, — рассказывает Мария. — Во время этой работы мы с коллегами поняли, что застроенные территории российского города с точки зрения существующей управленческой практики делятся на два основных типа: те, которые интересны для нового строительства, и те — на которых значительных объемов новой застройки не предвидится. К последнему типу, как правило, относятся панельные микрорайоны на окраинах российских городов. Они остаются без внимания городских властей и девелоперов. А иные субъекты развития в наших городах будто отсутствуют. <…> В поисках ответа на вопрос, как лучше работать с районами массовой жилой застройки, я оказалась в Германии. В этой стране есть примеры массовой модернизации панельной застройки, сноса и нового строительства в данных районах, реализованные за последние 30 лет.

Результатом исследований Марии Мельниковой стала книга «Не просто панельки». Она посвящена тому, как городские планировщики и городские управленцы могут работать с типовыми многоэтажными районами на окраинах городов.

— Среди экспертов, занимающихся этой темой, утвердилось мнение, что стратегии работы с массовой жилой застройкой не могут быть просто перенесены из одной страны в другую. У каждого государства свои особенности и история развития. России еще предстоит выработать свою систему работы с данными районами, сформировать программы поддержки, найти управленческие решения для преодоления последствий бесплатной приватизации. Но при разработке данной системы важно понимать путь других стран. Какие решения сработали успешно? В чем заключались ошибки? Что позволило сформировать устойчивую систему развития территорий? В Германии можно найти развернутые ответы на данные вопросы, а также объемный материал для анализа.

Мария Мельникова — автор проектов и исследований в области городского развития и жилищного строительства в России с 2014 года. Участник разработки «Стратегии города Уфы-2030», организатор мероприятий, архитектурных конкурсов и образовательных проектов в сфере урбанистики.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Архитектура
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