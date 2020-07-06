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Posted 6 июля 2020, 07:46

Published 6 июля 2020, 07:46

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В минобре Башкирии прокомментировали заявление Хабирова о заболевших на ЕГЭ учителях

В минобре Башкирии прокомментировали заявление Хабирова о заболевших на ЕГЭ учителях

6 июля 2020, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве уточнили, что никаких заболевших COVID-19 среди учителей нет.

Напомним, что сегодня 6 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал усилить меры предосторожности из-за коронавирусной инфекции.

По его словам, среди преподавателей, которые занимались организацией экзаменов, были замечены случаи заражения. Радий Хабиров привел, что таких педагогов было двое или трое.

В министерства образования прокомментировали заявление руководителя региона, отметив, что «заболевших коронавирусом организаторов ЕГЖ в Башкирии нет». По словам представителей ведомства, были выявлено три педагога с температурой, но инфекция подтверждена не была. Всех троих не допустили до экзаменов по рекомендации Роспотребнадзора.

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