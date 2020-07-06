В минобре Башкирии прокомментировали заявление Хабирова о заболевших на ЕГЭ учителях

В министерства образования прокомментировали заявление руководителя региона, отметив, что «заболевших коронавирусом организаторов ЕГЖ в Башкирии нет». По словам представителей ведомства, были выявлено три педагога с температурой, но инфекция подтверждена не была. Всех троих не допустили до экзаменов по рекомендации Роспотребнадзора.