В минобре Башкирии прокомментировали заявление Хабирова о заболевших на ЕГЭ учителях

Posted 6 июля 2020, 07:46
Published 6 июля 2020, 07:46
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Напомним, что сегодня 6 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал усилить меры предосторожности из-за коронавирусной инфекции.
По его словам, среди преподавателей, которые занимались организацией экзаменов, были замечены случаи заражения. Радий Хабиров привел, что таких педагогов было двое или трое.
В министерства образования прокомментировали заявление руководителя региона, отметив, что «заболевших коронавирусом организаторов ЕГЖ в Башкирии нет». По словам представителей ведомства, были выявлено три педагога с температурой, но инфекция подтверждена не была. Всех троих не допустили до экзаменов по рекомендации Роспотребнадзора.