В Башкирии на производстве получил сильный ожог 31-летний мужчина

Гострудинспекция уточняет, что мужчина задел рычаг затвора запорной арматуры вентиляционной системы, где была под давлением горячая вода системы отопления, в результате чего пострадавший получил ожог тела. Первую помощь ему оказали на предприятии, а после пострадавшего доставили в больницу №18 в Уфе.