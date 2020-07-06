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Posted 6 июля 2020, 08:06

Published 6 июля 2020, 08:06

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии на производстве получил сильный ожог 31-летний мужчина

В Башкирии на производстве получил сильный ожог 31-летний мужчина

6 июля 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гострудинспекция сообщила, что серьезно пострадал 31-летний работник «Турбаслинских бройлеров».

По информации ведомства, инцидент произошел 3 мая в помещении камеры убойно-перерабатывающего комплекса. В тот момент пострадавшему поручили вывезти в цех гофротару, но во время транспортировки рабочий получил серьезный ожог.

Гострудинспекция уточняет, что мужчина задел рычаг затвора запорной арматуры вентиляционной системы, где была под давлением горячая вода системы отопления, в результате чего пострадавший получил ожог тела. Первую помощь ему оказали на предприятии, а после пострадавшего доставили в больницу №18 в Уфе.

Расследование показало, что причиной несчастного случая стал тот факт, что во время ремонта системы горячего водоснабжения не проверили надежность установки заглушки, а грузы размещались без технологической карты.

– За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении виновных лиц возбуждено административное производство. Материалы расследования направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, – отметили в пресс-службе ведомства.

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