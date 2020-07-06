«Смертность падает»: Радий Хабиров дал поручение правительству Башкирии

– Наша республика – один из тех субъектов Российской Федерации, где смертность падает. Вот несмотря ни на что, несмотря на Covid, несмотря на то, что из-за ковида улучшаются какие-то показатели, поскольку люди перестают обследоваться и боятся в больницу идти, куда они не могли ранее попасть по онкологии, и так далее, у нас смертность падает. Посмотрим, вот сейчас полгода пройдет, но за пять месяцев у нас смертность падает, хотя в других субъектах, во многих она растет, и она является следствием ровно вот этой работы, потому что для нас нет ни одного участка, где погибают люди, где мы не занимались, – прокомментировал Хабиров.