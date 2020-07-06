«Смертность падает»: Радий Хабиров дал поручение правительству Башкирии

Posted 6 июля 2020, 06:10
Published 6 июля 2020, 06:10
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
По словам Радия Хабирова, Башкирия стала одним из немногих регионов, где показатели смертности характеризуются падением несмотря на непростое время.
– Наша республика – один из тех субъектов Российской Федерации, где смертность падает. Вот несмотря ни на что, несмотря на Covid, несмотря на то, что из-за ковида улучшаются какие-то показатели, поскольку люди перестают обследоваться и боятся в больницу идти, куда они не могли ранее попасть по онкологии, и так далее, у нас смертность падает. Посмотрим, вот сейчас полгода пройдет, но за пять месяцев у нас смертность падает, хотя в других субъектах, во многих она растет, и она является следствием ровно вот этой работы, потому что для нас нет ни одного участка, где погибают люди, где мы не занимались, – прокомментировал Хабиров.
Радий Хабиров также отметил, что в республике повышается и рождаемость. Он заявил вице-премьеру Андрею Назарову, что хоть сейчас и военное время, «потихонечку надо на мирные рельсы становиться».
Напомним, ранее глава на своих страницах в социальных сетях делился тем, что в республике, по его словам, за первое полугодие 2020 года выросла рождаемость. За шесть месяцев родилось 19 930 детей, что на 698 детей больше, чем за аналогичный период 2019 года — это около 3%. На оперативном совещании он поручил министру труда и социальной защиты Ленаре Хакимовой изучить эту тенденцию и продолжить работу над улучшение рождаемости.