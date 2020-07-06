В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность растущей заполняемостью больниц Башкортостана.
— Мы начинаем начинаем фиксировать довольно серьезную заполняемость наших больниц, — сказал Хабиров. - Если такими темпами мы идем, через две недели эта больница [новая инфекционная больница в Зубово], если мы еще плотно установим койки, она будет у нас полностью заполнена. Это очень сильно пугает.
В связи с этим Хабиров попросил глав муниципалитетов "встряхнуться" и понять, что "ничего еще не закончилось".