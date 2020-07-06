Радий Хабиров выразил обеспокоенность растущей заполняемостью больниц

— Мы начинаем начинаем фиксировать довольно серьезную заполняемость наших больниц, — сказал Хабиров. - Если такими темпами мы идем, через две недели эта больница [новая инфекционная больница в Зубово], если мы еще плотно установим койки, она будет у нас полностью заполнена. Это очень сильно пугает.