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Радий Хабиров выразил обеспокоенность растущей заполняемостью больниц

6 июля 2020, 05:27
Фото: pravitelstvorb.ru
Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в правительстве

В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность растущей заполняемостью больниц Башкортостана.

— Мы начинаем начинаем фиксировать довольно серьезную заполняемость наших больниц, — сказал Хабиров. - Если такими темпами мы идем, через две недели эта больница [новая инфекционная больница в Зубово], если мы еще плотно установим койки, она будет у нас полностью заполнена. Это очень сильно пугает.

В связи с этим Хабиров попросил глав муниципалитетов "встряхнуться" и понять, что "ничего еще не закончилось".

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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