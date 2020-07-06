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Башкортостан вошел в пятерку регионов с самой длинной дорожной сетью

6 июля 2020, 10:27
Фото: Mkset.ru
Республика обогнала Московскую, Самарскую области и Краснодарский край

Башкортостан занимает второе место в России по длине дорожной сети. Об этом свидетельствуют данные о протяженности дорог на территории РФ, опубликованные Росстатом по итогам 2019 года.

Так, самая протяженная дорожная сеть находится в Алтайском крае (54,3 тыс. км). Далее следует Республика Башкортостан (48,6 тыс. км), Московской области (43,5 тыс. км), Краснодарский край (42,5 тыс. км) и Самарская область (41,5 тыс. км).

В перечне учитываются дороги федерального, регионального и местного значения, в том числе без асфальтового покрытия. Так, по данным Росстата общая протяженность дорог в Башкирии увеличилась на 292,5 км по сравнению с 2018 годом.

Напомним, что в прошлом году экс-руководитель Госкомтранса РБ, а ныне помощник главы республики Тимур Мухаметьянов, на заседании профильного комитета Госсобрания заявлял о том, что объем дорожного фонда Башкирии в 2019 году составит рекордную сумму - 21 млрд. 95 млн рублей.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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