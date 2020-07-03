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Posted 3 июля 2020, 17:00

Published 3 июля 2020, 17:00

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Зинэтула Билялетдинов считает справедливым, признать ЦСКА чемпионом России 2020 года

3 июля 2020, 17:00
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о решение Федерации хоккея России признать ЦСКА чемпионом страны.

Как сообщает «Советский спорт», специалист считает решение логичным и справедливым, отметив, что подобное решение давно напрашивалось.

Напомним, что в пятницу ФХР объявила ЦСКА чемпионом России 2020 года. «Ак Барс» и СКА разделили второе место. Бронзовые награды достались московскому «Динамо».

Зинэтула Билялетдинов считает справедливым, признать ЦСКА чемпионом России 2020 года

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о решение Федерации хоккея России признать ЦСКА чемпионом страны.

#Юлия Кононенко#Спорт#Новости
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