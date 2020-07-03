Posted 3 июля 2020, 17:00
Published 3 июля 2020, 17:00
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Как сообщает «Советский спорт», специалист считает решение логичным и справедливым, отметив, что подобное решение давно напрашивалось.
Напомним, что в пятницу ФХР объявила ЦСКА чемпионом России 2020 года. «Ак Барс» и СКА разделили второе место. Бронзовые награды достались московскому «Динамо».
Зинэтула Билялетдинов считает справедливым, признать ЦСКА чемпионом России 2020 года
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о решение Федерации хоккея России признать ЦСКА чемпионом страны.