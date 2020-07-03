mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2020, 10:59

Published 3 июля 2020, 10:59

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля — три человека погибли

В Башкирии лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля — три человека погибли

3 июля 2020, 10:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

Авария произошла сегодня, 3 июля около 14 часов в Благовещенском районе.На данный момент известно немного.

По предварительным данным, на 41 км трассы Уфа-Янаул столкнулись Daewoo Nexia, ехвашая со стороны Уфы, и встречная «Нива». Динар Гильмутдинов пишет о трех погибших, которые были в салоне иномарки — двух мужчинах и женщине.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, подробности уточняются.

Материалы по теме
В Башкирии 16-летний парень серьезно пострадал в ДТПВ Башкирии в ДТП серьезно пострадал 3-летний ребенокАвтомобиль популярного блогера попал в ДТП в Петербурге
#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Смертельное ДТП#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика