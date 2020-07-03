В Башкирии лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля — три человека погибли

Posted 3 июля 2020, 10:59
Published 3 июля 2020, 10:59
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Авария произошла сегодня, 3 июля около 14 часов в Благовещенском районе.На данный момент известно немного.
По предварительным данным, на 41 км трассы Уфа-Янаул столкнулись Daewoo Nexia, ехвашая со стороны Уфы, и встречная «Нива». Динар Гильмутдинов пишет о трех погибших, которые были в салоне иномарки — двух мужчинах и женщине.
В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, подробности уточняются.