В Омской области незаконно удерживали пациентов в центре для зависимых

Также следствие выяснило, что за свои заслуги руководитель и его подчиненные брали с родных пациентов ежемесячную плату в размере до 35 тысяч рублей, но никакой помощи пациентам не предоставлялось, да и медицинской лицензии у центра не было, сообщает ФедералПресс.