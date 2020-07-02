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Posted 2 июля 2020, 11:52

Published 2 июля 2020, 11:52

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Омской области незаконно удерживали пациентов в центре для зависимых

2 июля 2020, 11:52
Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей реабилитационного центра для наркоманов и людей с алкогольной зависимостью. Было установлено, что пациенты насильно удерживались в центре и им не давали общаться с родными.

Речь идет о реабилитационном центре реабилитации и наркологии «Мир», находящемся в арендуемом трехэтажном коттедже в селе Чернолучье. Следствие уже возбудило уголовное дело.

Также следствие выяснило, что за свои заслуги руководитель и его подчиненные брали с родных пациентов ежемесячную плату в размере до 35 тысяч рублей, но никакой помощи пациентам не предоставлялось, да и медицинской лицензии у центра не было, сообщает ФедералПресс.

В результате работу псевдо-реабилитационного центра

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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