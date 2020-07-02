В Омской области незаконно удерживали пациентов в центре для зависимых

Posted 2 июля 2020, 11:52
Published 2 июля 2020, 11:52
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
Речь идет о реабилитационном центре реабилитации и наркологии «Мир», находящемся в арендуемом трехэтажном коттедже в селе Чернолучье. Следствие уже возбудило уголовное дело.
Также следствие выяснило, что за свои заслуги руководитель и его подчиненные брали с родных пациентов ежемесячную плату в размере до 35 тысяч рублей, но никакой помощи пациентам не предоставлялось, да и медицинской лицензии у центра не было, сообщает ФедералПресс.
В результате работу псевдо-реабилитационного центра