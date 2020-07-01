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Posted 1 июля 2020, 07:20

Published 1 июля 2020, 07:20

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Уфе застройщик собирался самовольно вырубить лес в районе ВДНХ

В Уфе застройщик собирался самовольно вырубить лес в районе ВДНХ

1 июля 2020, 07:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На месте снесенного леса планировалась большая стройка.

По информациии башкирской прокуратуры, компания «ПО Уралсоцсервис» получила разрешение на разработку объектов межевания и планировки территории от Выставочного комплекса «Башкортостан» до ООО ГК «Ак Йорт», которая занята городскими лесами.

По заданию предусмотрено, что на участке будет строительство капитальных объектов и снос зеленых насаждений. В то же время по закону в лесах недопустимо строительство любых капитальных объектов за исключением гидротехнических сооружений, отметили в ведомстве.

В прокуратуре объявили директору организации предостережение о недопустимости нарушения требований лесного законодательства при разработке проектов планировки и межевания, а также дальнейшем использовании лесных участков.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Лес#Вырубка леса
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