Более 500 тысяч ставропольцев проголосовало по поправкам в Конституцию

Posted 1 июля 2020, 14:43
Published 1 июля 2020, 14:43
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
В первый день в голосовании приняли участие чуть менее 10% россиян. За три дня проголосовали 30,9 миллиона россиян (28,46%), более 502 тысяч из которых оказались жителями Ставропольского края. По итогам первых трех дней голосования регион занимал второе место в Северо-Кавказском ФО после Дагестана и первое - по округу в соотношении с численностью населения.
В воскресенье количество людей, которые проголосовали по поправкам в Конституцию, превысило 40 миллионов (37,2%), 752 тысячи из которых - жители Ставрополья. По этому показателю регион стал лидером по Северо-Кавказскому округу, передает pobeda26.ru.
Председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов сообщил, что за шесть дней на избирательные участки пришли более одного миллиона человек. По прогнозам экспертов, 1 июля должно стать наиболее активным днем.
В 1993 году, когда проходило голосование по ельцинской Конституции, явка достигла 54,8%, а количество голосов “за” - 58,4%. В Ставрополье тогда проживало на 228 тысяч человек меньше, чем сейчас, на участки пришли 1,15 миллиона человек, тогда как количество совершеннолетних составляло 1,8 миллиона.
Эксперты считают, что на этих выборах будет поставлен очередной рекорд по явке и связывают это с информационной и организационной работами, которые были проделаны в регионе. Сейчас тысячи жителей Ставрополья трудятся на полях и убирают урожай, поэтому не могут посетить участок. Специально для них руководство региона организовало выездные УИКи, где соблюдаются все санитарно-эпидемиологические процедуры.
Губернатор Ставропольского края заявил, что по новому формату могут проголосовать не только работники сельского хозяйства, но и пожилые люди. Власти обеспечили безопасность на участках и приглашают всех желающих проголосовать по конституционным поправкам.
Всего в Ставропольском крае открыты 1394 избирательных участка, где работают 360 волонтеров и более 40 тысяч наблюдателей.