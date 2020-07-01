Более 500 тысяч ставропольцев проголосовало по поправкам в Конституцию

Эксперты считают, что на этих выборах будет поставлен очередной рекорд по явке и связывают это с информационной и организационной работами, которые были проделаны в регионе. Сейчас тысячи жителей Ставрополья трудятся на полях и убирают урожай, поэтому не могут посетить участок. Специально для них руководство региона организовало выездные УИКи, где соблюдаются все санитарно-эпидемиологические процедуры.