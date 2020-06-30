Владимир Путин объявил о призыве на военные сборы

В Уфе, напомним, заседание призывной комиссии состоялось после 12 апреля. 20 мая солдатов отправили на сборный пункт. Ранее Медиакорсеть писала о том, что после трагедии в Забайкалье возникли проблемы с осенним призывом в Уфе. Эту тему обсуждали на одном из совещаний в администрации Уфы.