Владимир Путин объявил о призыве на военные сборы

Posted 30 июня 2020, 06:46
Published 30 июня 2020, 06:46
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Глава России Владимир Путин подписал указ о призыве запасных военных на сборы. Документ уже опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу сборы будут проходить в Вооруженных силах России, в органах госслужбы, Федеральной службы безопасности и войсках Росгвардии. В настоящий момент кабинету министров и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия по подготовке. Указ вступил в силу со дня его официального публикования, 29 июня.
Ранее, 21 мая, было известно о решении Путина отложить военный призыв в 2020 году из-за пандемии коронавируса, решение было принято совместно с Министерством обороны.
В Уфе, напомним, заседание призывной комиссии состоялось после 12 апреля. 20 мая солдатов отправили на сборный пункт. Ранее Медиакорсеть писала о том, что после трагедии в Забайкалье возникли проблемы с осенним призывом в Уфе. Эту тему обсуждали на одном из совещаний в администрации Уфы.