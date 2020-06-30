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Posted 30 июня 2020, 06:46

Published 30 июня 2020, 06:46

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Владимир Путин объявил о призыве на военные сборы

Владимир Путин объявил о призыве на военные сборы

30 июня 2020, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приказ о призыве запасников на военные сборы уже подписан главой государства.

Глава России Владимир Путин подписал указ о призыве запасных военных на сборы. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу сборы будут проходить в Вооруженных силах России, в органах госслужбы, Федеральной службы безопасности и войсках Росгвардии. В настоящий момент кабинету министров и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия по подготовке. Указ вступил в силу со дня его официального публикования, 29 июня.

Ранее, 21 мая, было известно о решении Путина отложить военный призыв в 2020 году из-за пандемии коронавируса, решение было принято совместно с Министерством обороны.

В Уфе, напомним, заседание призывной комиссии состоялось после 12 апреля. 20 мая солдатов отправили на сборный пункт. Ранее Медиакорсеть писала о том, что после трагедии в Забайкалье возникли проблемы с осенним призывом в Уфе. Эту тему обсуждали на одном из совещаний в администрации Уфы.

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