В Башкирии госперевозчик поднимет цену за проезд на десятках маршрутов

Напомним, в республике с приходом нового главы Радия Хабирова началась работа по транспортнйо реформе, с рынка убрали всех нелегальных перевозчиков, появилась возможность расплачиваться единой транспортной картой. Однако жалобы на состояние автобусов все еще поступают от местных жителей, а в некоторых районах выделенных маршрутов явно недостаточно, чтобы обеспечить нормальное расписание.