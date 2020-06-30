В Башкирии госперевозчик поднимет цену за проезд на десятках маршрутов

Posted 30 июня 2020, 08:09
Published 30 июня 2020, 08:09
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
По информации пресс-службы компании, рост цен проезда на некоторых маршрутах запланирован на 4 июля. Речь идет о пригородных направлениях, отметили в «Башавтотрансе».
Стоит отметить, что стоимость проезда при оплате картой «Алга», на которую региональные власти, очевидно, делают большие ставки, несколько ниже. В среднем она экономит 10-20 рублей при поездке.
Полный список маршрутов, на которые будет поднята стоимость проезда опубликован на официальном сайте перевозчика.
Напомним, в республике с приходом нового главы Радия Хабирова началась работа по транспортнйо реформе, с рынка убрали всех нелегальных перевозчиков, появилась возможность расплачиваться единой транспортной картой. Однако жалобы на состояние автобусов все еще поступают от местных жителей, а в некоторых районах выделенных маршрутов явно недостаточно, чтобы обеспечить нормальное расписание.
В уфимской администрации также постоянно включают в генплан передел транспортной системы. В этом году на первом этапе обсуждения документа были представлены некоторые изменения.