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Posted 30 июня 2020, 08:09

Published 30 июня 2020, 08:09

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии госперевозчик поднимет цену за проезд на десятках маршрутов

В Башкирии госперевозчик поднимет цену за проезд на десятках маршрутов

30 июня 2020, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Рост стоимости проезда в республиканских автобусах анонсировали в «Башавтотрансе».

По информации пресс-службы компании, рост цен проезда на некоторых маршрутах запланирован на 4 июля. Речь идет о пригородных направлениях, отметили в «Башавтотрансе».

Стоит отметить, что стоимость проезда при оплате картой «Алга», на которую региональные власти, очевидно, делают большие ставки, несколько ниже. В среднем она экономит 10-20 рублей при поездке.

Полный список маршрутов, на которые будет поднята стоимость проезда опубликован на официальном сайте перевозчика.

Напомним, в республике с приходом нового главы Радия Хабирова началась работа по транспортнйо реформе, с рынка убрали всех нелегальных перевозчиков, появилась возможность расплачиваться единой транспортной картой. Однако жалобы на состояние автобусов все еще поступают от местных жителей, а в некоторых районах выделенных маршрутов явно недостаточно, чтобы обеспечить нормальное расписание.

В уфимской администрации также постоянно включают в генплан передел транспортной системы. В этом году на первом этапе обсуждения документа были представлены некоторые изменения.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Автобус#Автобусы
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