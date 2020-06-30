Россельхозбанк в Башкирии на 30% увеличил кредитование сезонных работ

«За отчетный период мы предоставили аграриям республики на проведение сезонных работ 2,4 млрд рублей по льготной ставке, в том числе 1,9 млрд - предприятиям малого и среднего бизнеса, - отметил руководитель Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. - Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 3,0 млрд руб. с начала текущего года. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, несмотря на макроэкономические трудности, мы продолжаем активно и своевременно поддерживать аграриев республики, способствуя укреплению продовольственной безопасности Башкортостана».