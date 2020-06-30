Россельхозбанк в Башкирии на 30% увеличил кредитование сезонных работ

Posted 30 июня 2020, 04:36
Published 30 июня 2020, 04:36
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Мы считаем важнейшей задачей создание условий для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано Банком по льготной ставке», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.
«За отчетный период мы предоставили аграриям республики на проведение сезонных работ 2,4 млрд рублей по льготной ставке, в том числе 1,9 млрд - предприятиям малого и среднего бизнеса, - отметил руководитель Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. - Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 3,0 млрд руб. с начала текущего года. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, несмотря на макроэкономические трудности, мы продолжаем активно и своевременно поддерживать аграриев республики, способствуя укреплению продовольственной безопасности Башкортостана».
По объемам выдач льготных кредитов башкирским филиалом РСХБ 2,4 млрд относится к краткосрочным и 0,6 млрд выдано в рамках инвестиционного кредитования.
Финансовая поддержка банка при поведении сезонных работ помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения СПР и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.
РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и рассчитан на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей.