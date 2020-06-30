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Posted 30 июня 2020, 08:29

Published 30 июня 2020, 08:29

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

На площадке «Алга» в Башкирии начнут производить спортивную одежду

На площадке «Алга» в Башкирии начнут производить спортивную одежду

30 июня 2020, 08:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе правительства Башкирии сообщили, что одним из резидентов особой экономической зоны станет российский бренд ZASPORT.

По словам основателя компании Анастасии Задориной, в Башкирии удастся сделать передовой центр российской легкой промышленности, в компании также намерены реализовать профориентационные программы на территории республики.

Генеральный менеджер проекта Николай Ступаков также сообщил, что партнерами компании станет республиканские производства – «Аркада» и АО «Комбинат рабочей одежды».

Для строительства производства предложили выделить участок на территории экономической зоны площадью 4,8 га, как резидент ZASPORT получит все преференции и льготы. Проектирование проекта закончат в 2021 году.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил также использовать при строительстве материалы региональных производителей, и принять во внимание опыт строительства инфекционной больницы в Уфимском районе.

Компания ZASPORT основана в 2012 году и стала официальным поставщиком одежды для Олимпийской команды России. Достичь договоренностей о строительстве фабрики удалось на форуме лёгкой промышленности «ЛегПром-2020».

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#Общество#Новости#Радий Хабиров
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