На площадке «Алга» в Башкирии начнут производить спортивную одежду

Posted 30 июня 2020, 08:29
Published 30 июня 2020, 08:29
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
По словам основателя компании Анастасии Задориной, в Башкирии удастся сделать передовой центр российской легкой промышленности, в компании также намерены реализовать профориентационные программы на территории республики.
Генеральный менеджер проекта Николай Ступаков также сообщил, что партнерами компании станет республиканские производства – «Аркада» и АО «Комбинат рабочей одежды».
Для строительства производства предложили выделить участок на территории экономической зоны площадью 4,8 га, как резидент ZASPORT получит все преференции и льготы. Проектирование проекта закончат в 2021 году.
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил также использовать при строительстве материалы региональных производителей, и принять во внимание опыт строительства инфекционной больницы в Уфимском районе.
Компания ZASPORT основана в 2012 году и стала официальным поставщиком одежды для Олимпийской команды России. Достичь договоренностей о строительстве фабрики удалось на форуме лёгкой промышленности «ЛегПром-2020».