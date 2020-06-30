Кокорина накажут за посещение дня рождения друга

Posted 30 июня 2020, 15:05
Published 30 июня 2020, 15:05
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Как заявил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, 29-летний игрок нарушил правила внутреннего распорядка клуба, сообщает «Советский спорт».
Напомним, что Кокорин опубликовал в инстаграме фотографию со дня рождения своего друга, на которой кроме форварда, присутствуют еще десять человек.
В последнее время из-за угрозы заражения футболистов коронавирусом и отправления всей команды на карантин клубы РПЛ предъявляют особые требования к игрокам, призвав их ограничит контакты с другими людьми.
После возобновления чемпионата в РПЛ были проведены два тура. При этом три команды – «Ростов», «Динамо» и «Оренбург» – успели побывать на карантине.