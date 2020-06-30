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Posted 30 июня 2020, 15:05

Published 30 июня 2020, 15:05

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Кокорина накажут за посещение дня рождения друга

30 июня 2020, 15:05
Футбольный клуб «Сочи» намерен наказать форварда Александра Кокорина за то, что он посетил день рождения друга.

Как заявил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, 29-летний игрок нарушил правила внутреннего распорядка клуба, сообщает «Советский спорт».

Напомним, что Кокорин опубликовал в инстаграме фотографию со дня рождения своего друга, на которой кроме форварда, присутствуют еще десять человек.

В последнее время из-за угрозы заражения футболистов коронавирусом и отправления всей команды на карантин клубы РПЛ предъявляют особые требования к игрокам, призвав их ограничит контакты с другими людьми.

После возобновления чемпионата в РПЛ были проведены два тура. При этом три команды – «Ростов», «Динамо» и «Оренбург» – успели побывать на карантине.

#Юлия Кононенко#Спорт#Новости
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