mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июня 2020, 10:52

Published 29 июня 2020, 10:52

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В уфимской Черниковке 29-летний парень избил до смерти мужчину

В уфимской Черниковке 29-летний парень избил до смерти мужчину

29 июня 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет сообщил подробности жестокого преступления.

По информации регионального Следственного комитета, убийство произошло 4 июня на улице Свободы в Уфе. В настоящий момент подозреваемый уже задержан, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По информации следователей, между 29-летним фигурантом уголовного дела и его 37-летней жертвой произошел конфликт, который привел к драке. Подозреваемый ударил своего оппонента битой по голове, от чего тот скончался в больнице.

Личность подозреваемого была установлена сразу, однако его пришлось подавать в федеральный розыск, так как парень попытался скрыться. Обнаружили его уже в Оренбурге. Преступник полностью сознался в содеянном. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы по теме
Под Житомиром арестовали подозреваемого в убийстве семи человек мужчинуВ Уфе начинается судебный процесс по делу об убийстве топ-менеджера УМПОВ Уфе раскрыли убийство женщины, пропавшей после продажи жилья
#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Убийство#Заказное убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика