В уфимской Черниковке 29-летний парень избил до смерти мужчину

Личность подозреваемого была установлена сразу, однако его пришлось подавать в федеральный розыск, так как парень попытался скрыться. Обнаружили его уже в Оренбурге. Преступник полностью сознался в содеянном. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.