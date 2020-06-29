В уфимской Черниковке 29-летний парень избил до смерти мужчину

Posted 29 июня 2020, 10:52
Published 29 июня 2020, 10:52
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По информации регионального Следственного комитета, убийство произошло 4 июня на улице Свободы в Уфе. В настоящий момент подозреваемый уже задержан, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
По информации следователей, между 29-летним фигурантом уголовного дела и его 37-летней жертвой произошел конфликт, который привел к драке. Подозреваемый ударил своего оппонента битой по голове, от чего тот скончался в больнице.
Личность подозреваемого была установлена сразу, однако его пришлось подавать в федеральный розыск, так как парень попытался скрыться. Обнаружили его уже в Оренбурге. Преступник полностью сознался в содеянном. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.