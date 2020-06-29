В Уфе на продажу выставили арестованные за долги автомобили

Posted 29 июня 2020, 03:55
Published 29 июня 2020, 03:55
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Аукцион по распродаже имущества должников состоится 23 июля. Принять участие в торгах могут все желающие после подачи заявки. Для участия нужно оформить заявление, собрать пакет документов, внести фиксированный задаток. Все заявки принимаются до 3-го июля.
В этот раз на аукционе планируется реализовать более 30 автомобилей, все они будут разных марок. Всего заявлено на торгах 43 лота. Среди авто будут выставлены как отечественные, так и зарубежные марки с годами выпуска от 2002 до 2017.
Самая дешевая модель – ВАЗ 21101 2005 года за 63 тысячи рублей, есть также Lada 210740 2008 года за 79 050 рублей. Самый дорогой автомобиль – это Hyundai i40 2017 года выпуска и стоимостью от 1 015 112 рублей.