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Posted 29 июня 2020, 05:49

Published 29 июня 2020, 05:49

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В лесах Башкирии стали чаще теряться люди

29 июня 2020, 05:49
Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Жители Башкирии начали чаще теряться в лесах. Это связано с началом сезона сбора ягод и грибов, отметил на совещании в правительстве Башкирии Фарит Гумеров.

Так, за минувшую неделю спасателям поступило девять сообщений по потерявшимся в лесах граждан. Одного из них, 28-летнего мужчину, ушедшего в лес 24 июня в Белорецком районе, ищут до сих пор. Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов обратить внимание на эту ситуацию.

— Действительно, сейчас по дороге едешь и машины вдоль стоят. На полях огромное количество людей ягоды собирают. Некоторые увлекаются, — отметил Радий Хабиров.

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#Общество#Новости
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