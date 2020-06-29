В лесах Башкирии стали чаще теряться люди

Posted 29 июня 2020, 05:49
Published 29 июня 2020, 05:49
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Жители Башкирии начали чаще теряться в лесах. Это связано с началом сезона сбора ягод и грибов, отметил на совещании в правительстве Башкирии Фарит Гумеров.
Так, за минувшую неделю спасателям поступило девять сообщений по потерявшимся в лесах граждан. Одного из них, 28-летнего мужчину, ушедшего в лес 24 июня в Белорецком районе, ищут до сих пор. Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов обратить внимание на эту ситуацию.
— Действительно, сейчас по дороге едешь и машины вдоль стоят. На полях огромное количество людей ягоды собирают. Некоторые увлекаются, — отметил Радий Хабиров.