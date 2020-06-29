В лесах Башкирии стали чаще теряться люди

Так, за минувшую неделю спасателям поступило девять сообщений по потерявшимся в лесах граждан. Одного из них, 28-летнего мужчину, ушедшего в лес 24 июня в Белорецком районе, ищут до сих пор. Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов обратить внимание на эту ситуацию.