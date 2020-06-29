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Posted 29 июня 2020, 05:58

Published 29 июня 2020, 05:58

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Стало известно, чем чаще всего травятся до смерти в Башкирии

Стало известно, чем чаще всего травятся до смерти в Башкирии

29 июня 2020, 05:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В республике выросло число смертей от отравлений различного характера.

В Башкирии в период с января по май 2020 года зафиксирован резкий рост отравления от продуктов различного происхождения. В некоторых случаях причиной были пищевые продукты. Были также и смертельные случаи однако уже по другим причинам.

По данным UfacityNews.ru, чаще всего травились жители Уфы. Причиной стали наркотические средства. Имеющаяся статистика показывает, что в период с января по май этого года отравились 46 человек, из них 30 пациентов были зарегистрированы в Уфе, семь в Стерлитамаке и четыре в Октябрьском. В прошлом году число таких отравлений было меньше – 36.

К летальному исходу привели 30 отравления, 18 случаев пришлось на Уфу, еще четыре трагедии произошли в Стерлитамаке и три в Октябрьском. Люди от наркотиков также погибали в Салавате, Мелеузе, Янаульском и Белорецком районах, а также в Туймазах. В прошлом году от наркотиков скончались 20 человек.

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