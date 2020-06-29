Стало известно, чем чаще всего травятся до смерти в Башкирии

По данным UfacityNews.ru, чаще всего травились жители Уфы. Причиной стали наркотические средства. Имеющаяся статистика показывает, что в период с января по май этого года отравились 46 человек, из них 30 пациентов были зарегистрированы в Уфе, семь в Стерлитамаке и четыре в Октябрьском. В прошлом году число таких отравлений было меньше – 36.