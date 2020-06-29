Число заболевших опасной болезнью в Башкирии начало снижаться

Что касается заболеваемости коронавирусом, то в минздраве подтвердили озвученную Забелиным информацию о том, что к текущему моменту подтверждено 5315 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 693 человека. Из них тяжелых - 32, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 11 человек. На амбулаторном лечении находится 1734 человека с легкой формой заболевания.