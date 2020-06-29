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Posted 29 июня 2020, 10:35

Published 29 июня 2020, 10:35

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Число заболевших опасной болезнью в Башкирии начало снижаться

Число заболевших опасной болезнью в Башкирии начало снижаться

29 июня 2020, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О снижении случаев внебольничной пневмонией сообщили в минздраве Башкирии.

Региональный минздрав предоставил оперативные данные по состоянию на 29 июня. В сводке ведомства сообщается о количестве заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. По информации министерства, сегодня число выявленных заболевших пневмонией снизилось.

Специалисты отчитались, что за сутки зарегистрировано 75 новых случаев. Этот показатель несколько ниже последних нескольких дней, но все же остается тревожным. 27 июня статистика рассказывала о 111 заболевших, вчера прибавилось еще 132 человека. Для сравнения, 25 июня было зарегистрировано 42 больных.

Что касается заболеваемости коронавирусом, то в минздраве подтвердили озвученную Забелиным информацию о том, что к текущему моменту подтверждено 5315 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 693 человека. Из них тяжелых - 32, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 11 человек. На амбулаторном лечении находится 1734 человека с легкой формой заболевания.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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