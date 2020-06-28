Мэр Уфы обещал не застраивать Парк лесоводов

«Сверхмасштабного строительства не будет. Мы хотим услышать и узнать от наших горожан, каким они сами видят парк в будущем. Поэтому мы и проводим общественные обсуждения, приглашаем экспертов, в том числе и из других городов. Все пожелания жителей столицы мы будем учитывать», - заявил Ульфат Мустафин.