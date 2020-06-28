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Posted 28 июня 2020, 12:29

Published 28 июня 2020, 12:29

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Мэр Уфы обещал не застраивать Парк лесоводов

28 июня 2020, 12:29
Ульфат Мустафин заявил об этом на проектном семинаре, посвященном будущему парка.

30 июня в Уфе состоится Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». В рамках него в столице проходят различные мероприятия, включая проектный семинар в Парке лесоводов, который состоялся сегодня, 28 июня.

Выступая на форуме, мэр Уфы Ульфат Мустафин заверил горожан, что территорию парка «застраивать никто не собирается».

«Сверхмасштабного строительства не будет. Мы хотим услышать и узнать от наших горожан, каким они сами видят парк в будущем. Поэтому мы и проводим общественные обсуждения, приглашаем экспертов, в том числе и из других городов. Все пожелания жителей столицы мы будем учитывать», - заявил Ульфат Мустафин.

Он также отметил, что сейчас на реконструкции, в стадии строительства находятся шесть парков Уфы.

Среди них – Парк культуры и отдыха «Первомайский», сквер «Дубки», парк «Кашкадан».

Ранее Медиакорсеть опубликовала материал, посвященный очередному обсуждению Генплана Уфы, которое в последний раз проходило с участием представителей Главархитектуры. Добавим, что открытых общественный обсуждений самого Генплана не было.

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