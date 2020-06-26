Жители Ставрополья смогут проголосовать на дому без контакта с членами УИК

К голосующим таким образом избирателям приезжают члены избирательной комиссии в составе минимум четырех человек. Избиратели получают от них пакет для голосования, где лежат бюллетень, одноразовая ручка, бланк заявления (о желании отдать голос дома — на нем тоже нужно расписаться) и дезинфицирующее вещество для обработки рук. Пакет члены комиссии будут оставлять рядом с дверьми, как и ящик для голосования.