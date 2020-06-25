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Posted 25 июня 2020, 11:26

Published 25 июня 2020, 11:26

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Москве более семи миллионов человек получили господдержку в пандемию

25 июня 2020, 11:26
В Москве более семи миллионов жителей получили господдержку в период пандемии. Общая сумма выплаченных средств превысила 28 миллиардов рублей.

Как сообщает газета «Известия», порядка трети этой суммы (10 миллиардов рублей) были получены москвичами в качестве прямой помощи. Поддержка охватила 16% жителей столицы.

Еще 1,5 миллиона человек получили помощь в натуральной форме - более 3,7 миллиардов рублей. Среди таких видов помощи - освобождение от взносов за капитальный ремонт, а также повышение заработных плат для 42,7 тысяч медработников.

Подчеркивается, что столичные власти также смогли сохранить действующие льготы и социальные выплаты. В текущем году для них в бюджете города запланировано 495 миллиардов рублей.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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