Президент ТПП РБ Тимур Хакимов встретился с представителями ТПП из Татарстана

«К нам поступает огромное количество обращений за оформлением заключений о форс-мажоре. Но так как не в каждом случае возможно удостоверить форс-мажор, заявителям предлагается рассмотреть альтернативный способ разрешения споров в международном коммерческим арбитражном суде. Я считаю очень важно совместно с коллегами из ТПП РТ проработать вопрос деятельности МКАС, особенно в условиях постепенного выхода из ограничительных мер связанных с пандемией. Как арбитр, я могу сказать точно, мы ожидаем рост количества обращений за разрешением споров в МКАС. Нам очень важно, чтобы предпринимательское сообщество обратило внимание на возможность разрешения спора в отделении МКАС при ТПП РФ в г. Уфе, как наиболее преимущественный способ по сравнению с государственными судами», - подчеркнул директор правового департамента, арбитр МКАС Александр Кулешов.