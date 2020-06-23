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Posted 23 июня 2020, 09:22

Published 23 июня 2020, 09:22

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Уфе пройдет международный форум урбанистики с участием ТПП Башкирии

23 июня 2020, 09:22
Международный форум урбанистики «Территория развития. Взгляд из сердца Евразии» пройдет в столицк Башкирии.

Международный форум урбанистики «Территория развития. Взгляд из сердца Евразии» откроет глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, который в своей речи обозначит треки деловой программы и цели мероприятия. Модератором открытия выступает Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики экономического факультета МГУ им. Ломоносова и сопредседатель оргкомитета форума.

Деловая программа базируется на задачах и вопросах, которые сегодня стоят перед городскими лидерами в регионах России и по всему миру. Как добиться синергии с нацпроектами? Насколько высок потенциал комплексного подхода в городских проектах? Почему инвестиции в туристскую отрасль актуальны как никогда? Зачем развивать человеческий капитал и город как пространство диалога?

Также в фокусе рабочих секций — зеленые территории, моногорода, инклюзивность, большие данные, спортивная и туристическая инфраструктура и другие темы.

В числе организаторов форума - правительство Башкирии, ТПП республики и Центр урбанистики при МГУ имени Ломоносова.

Региональная повестка объединит темы устойчивой стратегии Башкирского государственного университетского — образовательной, управленческой, инфраструктурной — и эволюции природных территорий на примере геопарка «Торатау».

К участию в сессии приглашены: министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, председатель Комитета по туризму города Москвы.Екатерина Проничева.

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#Экономика#Новости#Форум
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