В Уфе пройдет международный форум урбанистики с участием ТПП Башкирии

Деловая программа базируется на задачах и вопросах, которые сегодня стоят перед городскими лидерами в регионах России и по всему миру. Как добиться синергии с нацпроектами? Насколько высок потенциал комплексного подхода в городских проектах? Почему инвестиции в туристскую отрасль актуальны как никогда? Зачем развивать человеческий капитал и город как пространство диалога?