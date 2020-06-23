Уфа 20 лет спустя: новый генплан — маниловщина или трезвый расчет?

Решат ли проблему пробок в Уфе заложенные в генплан решения? Нет, потому что в генплане игнорируется главный фактор — ускоренная автомобилизация населения. В Уфе на 1000 человек в настоящее время приходится свыше 350 автомобилей, а будет 450-500, а в генплане закладывается 390, совершенно игнорируются современные тренды развития. Для примера: 10 лет назад в Уфе было 223 автомобиля на 1000 человек, произошел рост в 1,6 раза. Автомобилизация будет продолжаться, пока не произойдет точка насыщения — это около 500 автомобилей на 1000 человек. Надо к этому готовиться, а не игнорировать.