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Posted 23 июня 2020, 12:15

Published 23 июня 2020, 12:15

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

Арбитражный суд признал банкротом уфимский комбинат

Арбитражный суд признал банкротом уфимский комбинат

23 июня 2020, 12:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В процедуре наблюдения Уфимский хлопчатобумажный комбинат (УХБК) находится с мая 2019 года.

В отношении УХБК введена процедура конкурсного производства сроком на полгода. Решение об этом, по информации "Коммерсантъ" в Уфе, принято 15 июня в арбитражном суде. До этого 3 июня в обход внешнего управление, такое же решение приняли на собрании кредиторов предприятия.

Результаты производства 10 декабря планируют заслушать в суде, назначен также и конкурсный управляющий. Им стал Александр Барбашин из СРО «Евросиб».

Напомним, что требования кредиторов к УХБК оцениваются в 2 млрд рублей, среди них 1,7 млрд рублей Россельхозбанка, 126,13 млн – Сбербанка, 158,4 млн рублей – ИФНС №40, а также 15,5 млн рублей – ЗАО «ИКС 5 недвижимость».

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#Экономика#Новости#Банкротство
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