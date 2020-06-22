В Башкирии у начальника районного ГИБДД нашли четыре квартиры и семь автомобилей

Posted 22 июня 2020, 12:40
Published 22 июня 2020, 12:40
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
По информации региональной прокуратуры, у начальника Туймазинского района было обнаружено коррупционное нарушение.
Сообщается, что у бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружили четыре квартиры, а также земельные участки в Уфе и Туймазах. Кроме того, мужчина был владельцем семи автомобилей, в числе которых были три КАМАЗа и транспортное средство бизнес-класса. Подтвердить свои доходы мужчина не смог, общая сумма имущества по оценке составила 16,5% млн рублей.
Напомним, ранее было известно о семье депутата из Балтачевского района, которая в 2016 и 2018 году купила три квартиры в элитных домах Уфы, а также дорогостоящий автомобиль на сумму более 18 млн рублей.