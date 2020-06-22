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Posted 22 июня 2020, 12:40

Published 22 июня 2020, 12:40

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии у начальника районного ГИБДД нашли четыре квартиры и семь автомобилей

В Башкирии у начальника районного ГИБДД нашли четыре квартиры и семь автомобилей

22 июня 2020, 12:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Против бывшего сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело о коррупционном нарушении.

По информации региональной прокуратуры, у начальника Туймазинского района было обнаружено коррупционное нарушение.

Сообщается, что у бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружили четыре квартиры, а также земельные участки в Уфе и Туймазах. Кроме того, мужчина был владельцем семи автомобилей, в числе которых были три КАМАЗа и транспортное средство бизнес-класса. Подтвердить свои доходы мужчина не смог, общая сумма имущества по оценке составила 16,5% млн рублей.

Напомним, ранее было известно о семье депутата из Балтачевского района, которая в 2016 и 2018 году купила три квартиры в элитных домах Уфы, а также дорогостоящий автомобиль на сумму более 18 млн рублей.

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