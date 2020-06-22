В Башкирии у начальника районного ГИБДД нашли четыре квартиры и семь автомобилей

Сообщается, что у бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружили четыре квартиры, а также земельные участки в Уфе и Туймазах. Кроме того, мужчина был владельцем семи автомобилей, в числе которых были три КАМАЗа и транспортное средство бизнес-класса. Подтвердить свои доходы мужчина не смог, общая сумма имущества по оценке составила 16,5% млн рублей.