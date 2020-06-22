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Posted 22 июня 2020, 07:24

Published 22 июня 2020, 07:24

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии планируют обустроить до осени все мусорные площадки

В Башкирии планируют обустроить до осени все мусорные площадки

22 июня 2020, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мусорная реформа
Первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров поручил, чтобы все мусорные площадки были готовы к 1-му сентября.

В правительстве Башкирии состоялось совещание по вопросам работы с твердыми коммунальными отходами. Поручение привести в порядок все контейнерные площадки дал Андрей Назаров.

По его словам, в течение следующих двух недель нужно завершить инвентаризацию абсолютно всех контейнерных площадок в Башкирии, а после чего до 1-го сентября закончить их благоустройство. В планах по благоустройству оградить площадки по периметру и подготовить твердое покрытие под контейнерами.

– Жалобы людей растут. Если через две недели жалоб будет больше, снимать будем сначала руководителей, а потом менять и регоператоров. Наблюдать мы за этим не будем, – отметил Назаров.

Напомним, в Башкирии довольно часто возникают протесты на фоне несанкционированных свалок и строительства новых полигонов. Один из самых скандальных случаев произошел во время протеста в окрестностях Сибая, где прошли акции против строительства полигона ТКО. Тогда Медиакорсеть сообщала, что среди задержанных оказалась беременная девушка, через несколько дней она потеряла ребенка.

#Алия Фатхиева#Общество#Мусорная реформа#Новости#Мусор#Утилизация мусора
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