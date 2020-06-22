В Башкирии планируют обустроить до осени все мусорные площадки

По его словам, в течение следующих двух недель нужно завершить инвентаризацию абсолютно всех контейнерных площадок в Башкирии, а после чего до 1-го сентября закончить их благоустройство. В планах по благоустройству оградить площадки по периметру и подготовить твердое покрытие под контейнерами.