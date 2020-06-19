В Башкирии начали больше тратить на приемы делегаций и подарки для гостей

Так, например, на обед или ужин гостя среднего или высшего ранга вместо 4,4 тысяч рублей будут тратить в среднем 6 тысяч рублей. Фуршет правительству обойдется также на 1,5 тысячи дороже – до 5 тысяч рублей на каждого гостя. Для иностранных гостей цены также подорожали – с 3,5 до 5 тысяч рублей, фуршет будет стоить 3 тысячи рублей, а кофе-брейк вместо 500 – 750 рублей.