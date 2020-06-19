Радий Хабиров ввел в Башкирии особый режим

Особый режим будет действовать с 22 июня и связан с повышенной пожарной опасностью. Прежде всего, меры при таком режиме нужно соблюдать в лесном фонде. Жителям республики нужно аккуратно обращаться с огнем, не оставлять зажженными костры, не кидать тлеющие окурки.