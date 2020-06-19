Радий Хабиров ввел в Башкирии особый режим

Posted 19 июня 2020, 11:34
Published 19 июня 2020, 11:34
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
В пресс-службе правительства региона пояснили, что в связи с особым положение органам муниципальной и исполнительной власти нужно усилить надзор за соблюдением безопасности, организовать дежурство, обеспечить все населенные пункты связью.
Особый режим будет действовать с 22 июня и связан с повышенной пожарной опасностью. Прежде всего, меры при таком режиме нужно соблюдать в лесном фонде. Жителям республики нужно аккуратно обращаться с огнем, не оставлять зажженными костры, не кидать тлеющие окурки.
Напомним, в последнее время в Башкирии в МЧС неоднократно объявляли пятый класс пожароопасности, характеризующийся как чрезвычайный. Чаще всего предостережение казалось Хайбуллинского райна.