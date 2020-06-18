mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня 2020, 05:24

Published 18 июня 2020, 05:24

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

Радий Хабиров назвал приблизительную дату открытия детских садов в Башкирии

Радий Хабиров назвал приблизительную дату открытия детских садов в Башкирии

18 июня 2020, 05:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Руководитель региона сказал, что открытие детских садов зависит от эпидемиологической обстановки.

Радий Хабиров сообщил, что возобновление работы детских садов напрямую зависит о того, как в Башкирии будет распространяться новая коронавирусная инфекция. Об этом он заявил на вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next.

По его словам, он уже наблюдал несколько раз, когда на некоторых территориях после открытия детских садов начали появляться вспышки, после чего садики снова закрывали. «Я этого делать не хочу», – подчеркнул глава.

Глава отметил, что решение об открытии детских садов будет принято только после того, как он удостовериться, что COVID-19 распространяется в регионе не так сильно, и уже созданы все условия, чтобы предотвратить вспышки. По мнению Хабирова, это станет возможным не ранее 1 июля, а пока что в республике будут работать дежурные группы.

Материалы по теме
Власти Башкирии пояснили, как будут работать детские сады, школы и университетыГлава Башкирии сообщил свое решение об открытии детских садов
#Роман Фаткуллин#Общество#Новости#Детский сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика