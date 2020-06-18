Радий Хабиров назвал приблизительную дату открытия детских садов в Башкирии

Глава отметил, что решение об открытии детских садов будет принято только после того, как он удостовериться, что COVID-19 распространяется в регионе не так сильно, и уже созданы все условия, чтобы предотвратить вспышки. По мнению Хабирова, это станет возможным не ранее 1 июля, а пока что в республике будут работать дежурные группы.