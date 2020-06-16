Жители Башкирии отдохнут в июле на два дня больше

Posted 16 июня 2020, 05:23
Published 16 июня 2020, 05:23
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Первый выходной, 1 июля, появился совсем недавно и будет только в этом году из-за голосования за поправки в Конституцию. Этот день будет считаться выходным не только у жителей Башкирии, но и у всех россиян.
Выходной будет нерабочим с сохранением заработной платы, если же вам придется в этот день выйти на работу, то она должна оплачиваться в двойном размере.
31 июля станет выходным в честь Курбан-байрам – традиционного мусульманского праздника, который проходи ежегодно. Из-за праздника жители республики будут отдыхать 31 июля, 1 и 2 августа, а 30 июля сократят на час.