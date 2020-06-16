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Posted 16 июня 2020, 05:03

Published 16 июня 2020, 05:03

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Житель Башкирии убил женщину и оставил ее тело под лестницей в подъезде

16 июня 2020, 05:03
Следственный комитет Башкирии сообщил подробности преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По информации пресс-службы ведомства, тело убитой 42-летней нашли в жилом доме в Ишимбае. Позже следователям удалось установить картину произошедшего и вычислить подозреваемого.

Предварительно известно, что ее убили днем 10 июня, когда жертва распивала спиртные напитки со своим сожителем. Во время распития у подозреваемого и убитой возник конфликт, по итогам которого мужчина схватил нож и ударил им несколько раз в живот женщины. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый вынес тело своей жертвы в подъезд и оставил под лестницей. В настоящий момент мужчина сознался в содеянном. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения.

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