В Башкирии больше 4,5 тысячи заболевших, поможет ли наука остановить пандемию?

— Испытание, которое сейчас намечается, представляет собой первую клиническую фазу испытания вакцины. Значит, она проводится на ограниченном количестве людей, и самая главная задача — показать безопасность этой вакцины и посмотреть, есть ли антитела у привитых людей. После этого должна проводиться вторая и третья фаза. Возможно, они будут объединены, но это все равно занимает месяцы. Кроме того, чтобы вакцина оказала воздействие на эпидемию, ее нужно в достаточном количестве иметь. Поэтому я не думаю, что раньше конца этого года всерьез начнутся ее применение.