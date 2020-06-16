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Posted 16 июня 2020, 11:49

Published 16 июня 2020, 11:49

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Россия обогнала все страны Европы по ежегодному количеству убийств

16 июня 2020, 11:49
По числу убийств на 100 тысяч граждан Российская Федерация опередила все европейские страны вместе взятые.

Такие данные приводят «Новые известия» со ссылкой на аналитика Дмитрия Милина. Он опубликовал таблицу количества убийств на 100.000 в Европе. Согласно ней, Россия с большим отрывом разместилась на ней на первом месте. Примечательно, что количество совершенных убийств в стране оказалось в 17 раз выше, чем в Норвегии.

Примечательно, что ранее федеральных СМИ публиковалась информация о снижении в стране количества убийств и изнасилований. В 2019 году снизилось на 7,3% и 5,8% соответственно по сравнению с предыдущим годом, сообщается на портале правовой информации.

«В 2019 году снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 23 тысяч 224 до 21 тысячи 465) — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — сообщается в релизе портала.

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