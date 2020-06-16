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Posted 16 июня 2020, 06:41

Published 16 июня 2020, 06:41

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

«Обидно, что мы таких людей забываем»: в Уфе на музей полярника выделят 6 млн рублей

16 июня 2020, 06:41
Региональное отделение Русского географического общества республики получит президентский грант на создание музейной экспозиции, посвященной полярникам Уфы и Башкирии.

Речь идет о сумме в размере 6 073 60 рублей. Сумма софинансирования составит 722 тысячи рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта — 6 795 606 рублей. В рамках гранта будет создана музейная экспозиция, собраны сотни предметов экспозиции, проведено 50 выездных обучающих семинаров в школах и вузах, открыт отдельный музей.

Информацию о будущем музее также опубликовал на страницах своих социальных сетей глава региона Радий Хабиров, который признался, что ему «обидно, когда люди забывают о достойных сынах Башкирии». При этом Хабиров имел ввиду знаменитого полярника-первооткрывателя Валериана Альбанова, именем которого будет назван будущий музей полярников в Уфе.

Ранее мы уже писали о том, что в Уфе в историческом здании на Свердлова, 88 хотят открыть музей полярников. Этот выявленный объект культурного наследия «Усадьба братьев Соловьевых А.Г. и Ф. Г. Восточный дом» был построен в конце XIX века. В 2016–2018 гг. здесь проводились реставрационные работы с целью вернуть зданию исторический вид.

Ранее уфимцы выступали за организацию дома-музея штурмана Валериана Альбанова в доме по ул. Аксакова, 6. Напомним, именно дневник Альбанова вдохновил в свое время Вениамина Каверина написать книгу «Два капитана», а сам полярный штурман послужил прототипом одного из героев. В его основу легли реальные события: в 1912 году экспедиция Георгия Брусилова отправилась на шхуне «Святая Анна» малоисследованным Северным морским путем, но судно было зажато во льдах и два года дрейфовало. Из-за конфликта с капитаном и угрозы голода штурман и часть экипажа покинули шхуну и направились к земле Франца-Иосифа. Дошли только двое — матрос Конрад и Альбанов.

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#Надежда Валитова#Общество#Новости
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