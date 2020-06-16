«Обидно, что мы таких людей забываем»: в Уфе на музей полярника выделят 6 млн рублей

Ранее уфимцы выступали за организацию дома-музея штурмана Валериана Альбанова в доме по ул. Аксакова, 6. Напомним, именно дневник Альбанова вдохновил в свое время Вениамина Каверина написать книгу «Два капитана», а сам полярный штурман послужил прототипом одного из героев. В его основу легли реальные события: в 1912 году экспедиция Георгия Брусилова отправилась на шхуне «Святая Анна» малоисследованным Северным морским путем, но судно было зажато во льдах и два года дрейфовало. Из-за конфликта с капитаном и угрозы голода штурман и часть экипажа покинули шхуну и направились к земле Франца-Иосифа. Дошли только двое — матрос Конрад и Альбанов.