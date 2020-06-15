В мэрии Уфы сообщили о возвращении ряда электричек с 15 июня

Posted 15 июня 2020, 04:45
Published 15 июня 2020, 04:45
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
В уфимской администрации сообщили, то маршруты восстанавливаются по следующим направлениям и рейсам. В расписании указано местное время:
Расписание всех пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте РЖД, а также в приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». В уфимской администрации отметили, что действуют все предусмотренные федеральным и региональным законодательством льготы.
Во время поездки в элетричках также нужно, как и в любом общественном транспорте, соблюдать правила безопасности, отметили в мэрии. Пассажиров просят надевать маски и перчатки, сохранять дистанцию, тщательно мыть руки, дезинфицировать телефоны, пластиковые карты и любые предметы, которыми вы пользуетесь.