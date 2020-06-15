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Posted 15 июня 2020, 04:45

Published 15 июня 2020, 04:45

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В мэрии Уфы сообщили о возвращении ряда электричек с 15 июня

15 июня 2020, 04:45
В Башкирии с сегодняшнего дня, с 15 июня, возвращаются несколько маршрутов пригородных поездов.

В уфимской администрации сообщили, то маршруты восстанавливаются по следующим направлениям и рейсам. В расписании указано местное время:

  • № 6465 Раевка (выезд в 05:33) – Абдулино (прибытие 07:57);
  • № 6455/6457 Уфа (отправление в 17:16) – Раевка – Абдулино (прибытие 21:54);
  • № 6458/6456 Абдулино (отправление в 07:47) - Раевка– Уфа (прибытие 12:25);
  • № 6466/6468 Абдулино (отправление 16:34)-Раевка–Улу-Теляк (прибытие 22:53).

Расписание всех пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте РЖД, а также в приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». В уфимской администрации отметили, что действуют все предусмотренные федеральным и региональным законодательством льготы.

Во время поездки в элетричках также нужно, как и в любом общественном транспорте, соблюдать правила безопасности, отметили в мэрии. Пассажиров просят надевать маски и перчатки, сохранять дистанцию, тщательно мыть руки, дезинфицировать телефоны, пластиковые карты и любые предметы, которыми вы пользуетесь.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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