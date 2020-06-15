В мэрии Уфы сообщили о возвращении ряда электричек с 15 июня

Во время поездки в элетричках также нужно, как и в любом общественном транспорте, соблюдать правила безопасности, отметили в мэрии. Пассажиров просят надевать маски и перчатки, сохранять дистанцию, тщательно мыть руки, дезинфицировать телефоны, пластиковые карты и любые предметы, которыми вы пользуетесь.