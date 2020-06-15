В Челябинске от коронавируса умер водитель детской поликлиники

Posted 15 июня 2020, 16:21
Published 15 июня 2020, 16:21
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Врачи боролись за жизнь Гришова в течение месяца. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ему переливали плазму, делали оксигенацию. Челябинские медики обсуждали терапию с московскими специалистами. Однако спасти пациента не удалось. Об этом пишет fedpress.ru.
Глубокие соболезнования родственникам Гришова выразили администрация Челябинска, управление здравоохранения, коллектив МАУ «Челябмедтранс».
За минувшие сутки в Челябинской области коронавирус выявлен у 182 человек. За время пандемии количество случаев заражения достигло 4993.