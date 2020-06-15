В Челябинске от коронавируса умер водитель детской поликлиники

Врачи боролись за жизнь Гришова в течение месяца. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ему переливали плазму, делали оксигенацию. Челябинские медики обсуждали терапию с московскими специалистами. Однако спасти пациента не удалось. Об этом пишет fedpress.ru.