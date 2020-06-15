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Posted 15 июня 2020, 16:21

Published 15 июня 2020, 16:21

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Челябинске от коронавируса умер водитель детской поликлиники

15 июня 2020, 16:21
В Челябинске умер 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов, который болел COVID-2019.

Врачи боролись за жизнь Гришова в течение месяца. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ему переливали плазму, делали оксигенацию. Челябинские медики обсуждали терапию с московскими специалистами. Однако спасти пациента не удалось. Об этом пишет fedpress.ru.

Глубокие соболезнования родственникам Гришова выразили администрация Челябинска, управление здравоохранения, коллектив МАУ «Челябмедтранс».

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирус выявлен у 182 человек. За время пандемии количество случаев заражения достигло 4993.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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