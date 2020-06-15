Следком объявил о начале расследования гибели 4-летнего мальчика из Башкирии

Особенно в ведомстве выделили смерть 4-летнего ребенка, которого предварительно родители оставили 12 июня с бабушкой в Дуванском районе. Мальчик отправился на речку, которая находится в 100 метрах от дома, а когда через 15 минут женщина пошла за ним, то обнаружила тело уже без признаков жизни. Чтобы установить причину, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются условия проживания семьи.