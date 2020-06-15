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Posted 15 июня 2020, 08:54

Published 15 июня 2020, 08:54

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Следком объявил о начале расследования гибели 4-летнего мальчика из Башкирии

Следком объявил о начале расследования гибели 4-летнего мальчика из Башкирии

15 июня 2020, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что за прошедшие выходные было зарегистрировано большое количество несчастных случаев.

Сообщается, что за минувшие выходные с 12 по 14 июня на водоемах Башкирии погибли 10 человек, среди них был один ребенок. В настоящий момент следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Особенно в ведомстве выделили смерть 4-летнего ребенка, которого предварительно родители оставили 12 июня с бабушкой в Дуванском районе. Мальчик отправился на речку, которая находится в 100 метрах от дома, а когда через 15 минут женщина пошла за ним, то обнаружила тело уже без признаков жизни. Чтобы установить причину, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются условия проживания семьи.

Еще были известны случаи смертей, когда в Уфимском районе в реке Дёма в районе поселка Таптыково утонул 43-летний мужчина, а в Давлекановском районе в озере Аслыкуль утонул 29-летний житель.

Сообщается, что основными причинами предварительно является нарушение правил безопасности, употребление алкоголя, купание в необорудованных местах.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Следком Башкортостана
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