Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

Posted 14 июня 2020, 12:04
Published 14 июня 2020, 12:04
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
В данный момент в стационарах лечится 1016 человек, из них в тяжелом состоянии 10 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 9 человек. На амбулаторном лечении — 1599 человек.
За сутки выписано 14 человек (всего выздоровело 1853 человек). За сутки зафиксировано 22 случая внебольничной пневмонии, выписано — 15.
Напомним, на 14 июня количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 4486 человек (+68 за последние сутки). В регионе проведено 319 554 исследования на коронавирус, обследовано 304 692 человека.
А вот количество больных, выявляемых в России ежедневно, не уменьшается — за сутки зафиксировано 8835 заразившихся (всего 528 964). За сутки выздоровело 5409 человека (всего 280050). Летальных случаев — 119 (всего за пандемию 6948).