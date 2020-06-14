mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2020, 12:04

Published 14 июня 2020, 12:04

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

14 июня 2020, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Ведомство сообщило актуальные данные по состоянию на 14 июня.

В данный момент в стационарах лечится 1016 человек, из них в тяжелом состоянии 10 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 9 человек. На амбулаторном лечении — 1599 человек.

За сутки выписано 14 человек (всего выздоровело 1853 человек). За сутки зафиксировано 22 случая внебольничной пневмонии, выписано — 15.

Напомним, на 14 июня количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 4486 человек (+68 за последние сутки). В регионе проведено 319 554 исследования на коронавирус, обследовано 304 692 человека.

А вот количество больных, выявляемых в России ежедневно, не уменьшается — за сутки зафиксировано 8835 заразившихся (всего 528 964). За сутки выздоровело 5409 человека (всего 280050). Летальных случаев — 119 (всего за пандемию 6948).

Материалы по теме
В Башкирии продолжает расти количество заболевших коронавирусомОсторожная свобода: какие ограничения еще действуют в Башкирии из-за коронавируса
#Андрей Королев#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика