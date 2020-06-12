В Уфе перестанут действовать транспортные карты МУЭТ в качестве проездного

Напомним, что в компании «Башавтотранс» уже давно отказались от транспортных карт и перешли на «Алга» с 1 января 2020 года. Теперь же после нововведений в МУЭТ ее можно будет использовать и в травмаях и троллейбусах. Также принимается оплата банковской картой или наличными.