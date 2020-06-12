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Posted 12 июня 2020, 11:46

Published 12 июня 2020, 11:46

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Уфе перестанут действовать транспортные карты МУЭТ в качестве проездного

В Уфе перестанут действовать транспортные карты МУЭТ в качестве проездного

12 июня 2020, 11:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В сообщение указано, что действие транспортных карт прекратится с 1-го июля.

По информации пресс-службы уфимского МУЭТ, проезд по транспортной карте предприятия больше не будет возможным. Сообщается, что вместо нее будет действовать другой документ.

С 1-го июля жители Уфы смогут использовать для проезда единую транспортную карту «Алга. На стоимости проезда такая замена никак не скажется и цена проезда во всех видах электротранспорта останется прежней.

Напомним, что в компании «Башавтотранс» уже давно отказались от транспортных карт и перешли на «Алга» с 1 января 2020 года. Теперь же после нововведений в МУЭТ ее можно будет использовать и в травмаях и троллейбусах. Также принимается оплата банковской картой или наличными.

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