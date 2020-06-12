В Уфе адвоката задержали по подозрению в мошенничестве

Отмечается, что на самом деле никак повлиять на результаты судебного процесса женщина не могла и, по мнению следователей, планировала присвоить деньги. После вынесения приговора в Верховном суде, получив реальный срок, обманутая клиентка женщины обратилась в правоохранительные органы с заявлением.