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Posted 12 июня 2020, 09:27

Published 12 июня 2020, 09:27

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Уфе адвоката задержали по подозрению в мошенничестве

В Уфе адвоката задержали по подозрению в мошенничестве

12 июня 2020, 09:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет в Башкирии сообщил детали возбуждения уголовного дела в отношении 43-летнего адвоката из Уфы. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что женщина предложила подзащитной обеспечить вынесение обвинительного приговора без реального срока. За денежное вознаграждение в размере 1,6 млн рублей адвокат, по информации следователей, пообещала заменить наказание на условный срок.

Отмечается, что на самом деле никак повлиять на результаты судебного процесса женщина не могла и, по мнению следователей, планировала присвоить деньги. После вынесения приговора в Верховном суде, получив реальный срок, обманутая клиентка женщины обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Подозреваемую сейчас уже задержали, однако она свою вину так и не признала. Расследованием уголовного дела совместно занимаются следователи и сотрудники УФСБ.

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