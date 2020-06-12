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Posted 12 июня 2020, 08:36

Published 12 июня 2020, 08:36

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии обнародовали, в каких городах и районах больше всего наркоманов

В Башкирии обнародовали, в каких городах и районах больше всего наркоманов

12 июня 2020, 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сообщается, что в 2019 году количество жителей республики с зависимостью снизилось.

Антинаркотическая комиссия Башкирии сообщила, что в 2019 году на учете у нарколога состоял 49 971 человек. Об этом сообщили со ссылкой на организацию журналисты UfaTime.ru.

По информации комиссии, из состоявших на учете 42 348 человек страдали алкогольной зависимостью, 7623 наркотической. Общий показатель зависимых составляет 189,4.

Что касается разбивки по районам, то больше всего наркоманов находятся в Туймазинском районе – 410, 4 на 100 тысяч человек или 537 пациентов. Уфа расположилась на втором месте – 351,2 или 4 008 пациентов, на третьем Стерлитамак – 250,6 случая или 692 больных, на четвертом Благовещенский район – 243,3 или 118 человек, на пятом Белорецкий район, где показатель составляет 239,5 или 239 пациентов.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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