В Башкирии обнародовали, в каких городах и районах больше всего наркоманов

Что касается разбивки по районам, то больше всего наркоманов находятся в Туймазинском районе – 410, 4 на 100 тысяч человек или 537 пациентов. Уфа расположилась на втором месте – 351,2 или 4 008 пациентов, на третьем Стерлитамак – 250,6 случая или 692 больных, на четвертом Благовещенский район – 243,3 или 118 человек, на пятом Белорецкий район, где показатель составляет 239,5 или 239 пациентов.